Gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların yapılan yemeklere puan verdiği gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan Gelinim Mutfakta’da büyük değişimler yaşanıyor. Demet Akalın’ın yoğun tempoya dayanamadığını söyleyerek programdan ayrılmasının ardından Gelinim Mutfakta’yı kimin sunacağı merak ediliyordu. Alınan bilgilere göre, artık yarışmayı her hafta farklı bir isim sunacak. Peki, 18 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’nın sunucusu kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA’NIN YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma program Gelinim Mutfakta, izleyenleri eğlendirmeye devam ediyor. Bir yandan en iyi yemeği yaparak altınları toplamaya çalışan gelinler, diğer yandan da kayınvalideleri ile yaşadıkları ilginç diyaloglar da dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz hafta yarışmanın sunucusu Demet Akalın, yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmış, yerine geçecek ismin kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Yayınlanan fragmanla merak sona erdi ve Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusunun Songül Karlı olduğu ortaya çıktı.

18 Ekim Pazartesi yayınlanan bölümle Gelinim Mutfakta ile ilk defa seyircinin karşısına çıkan Songül Karlı, gelen tebrikleri kabul etti.

15 EKİM’DE GELİNİM MUTFAKTA’DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim Cuma günü yayınlanan son bölümünde en düşük puanı alarak elenen yarışmacı Büşra Nur oldu.

Günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altının sahibi olan gelin ise Yeşim olurken, haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Yaren- 73

Yeşim- 72

Aslıhan- 67

Büşra Nur- 48