Magazin Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı belli oldu

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı belli oldu

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Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı belli oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Seda Sayan’ın sunucu koltuğunda oturduğu Gelinim Mutfakta, hafta için her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hafta içi her gün saat 13.00'de izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacısı belli oldu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 13:57 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin başarılı projeleri arasında yer alan ve gündüz kuşağının çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta bugün 711. Yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gelinim Mutfakta yarışmasının 143 haftasının yeni yarışma adayı belli oldu. Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları gelin Neslihan Beykozlu ve kaynana Serpil Akarsu oldu.

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