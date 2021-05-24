Kanal D’nin başarılı projeleri arasında yer alan ve gündüz kuşağının çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta bugün 711. Yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gelinim Mutfakta yarışmasının 143 haftasının yeni yarışma adayı belli oldu. Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları gelin Neslihan Beykozlu ve kaynana Serpil Akarsu oldu.