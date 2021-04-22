Türkiye Gelinini başka bir adamla yatakta yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!

Gelinini başka bir adamla yatakta yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!

Türkiye

Gelinini başka bir adamla yatakta yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!

Afyonkarahisar’da son dakika dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gelinini başka bir adamla uygunsuz bir vaziyette yatakta gören kayınpeder, ikisini de öldürdü. Jandarmayı arayıp olayı haber veren kayınpeder Nurettin G. kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘Çekme, adaleti mi sağlayacaksın?’ dedi.

22 Nisan 2021, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile Kamil Ç.'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.


Olay, saat 01.00 sıralarında Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi. ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurettin G.’nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. ile Kamil Ç.'yi tabancayla vurarak, öldüren ve jandarmaya teslim olan Nurettin G., sorgusunun ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekme, adaleti mi sağlayacaksın?" diyen Nurettin G., jandarma eşliğinde adliyeye götürüldü. Burada da gazetecilere tepki gösteren Nurettin G., "Ne yapabileceksiniz? Çekme" diye bağırdı. Nurettin G.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ahmet DAĞLI/ DHA

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