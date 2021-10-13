Türkiye Gelinini vahşice öldüren kayınpeder ilk kez konuştu

Gelinini vahşice öldüren kayınpeder ilk kez konuştu

Türkiye

Gelinini vahşice öldüren kayınpeder ilk kez konuştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, gelinini öldürdükten sonra parçalara ayıran kayınpeder, gelinini olay günü torunlarına iyi bakmadığı yönünde uyardığı, bunun üzerine gelininin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiğini söyledi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, gelinini olay günü torunlarına iyi bakmadığı yönünde uyardığı, bunun üzerine gelininin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İstasyon Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A'yı bıçakla öldüren Fehmi A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

CİNAYETİN NEDENİ

Bu arada zanlının emniyetteki ifadesinde, gelinini olay günü torunlarına iyi bakmadığı yönünde uyardığı, bunun üzerine gelininin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fehmi A. (65), dün, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. (31) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fehmi A, gelinini bıçaklayarak öldürmüştü.

VÜCUDUNUN PARÇALARI AYRI NOKTALARDA BULUNDU

Bir süre sonra eve gelen ve olayı öğrenen Fehmi A'nın eşi, komşularından yardım istemiş, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ayat A'nın vücudunun bazı parçalarını evin banyosundaki çöp kovasında, bazılarını ise apartmanın bahçesinde park halindeki 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında, çöp poşetinin içinde bulmuştu.

Suçunu itiraf eden Fehmi A, polislerce gözaltına alınmıştı.

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