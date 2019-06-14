Gelininin tabutuna sarılarak ağladı

Genç kadın için Sipas Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tuğba Ekiz’in (25) yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi Mehmet Ekiz'in (34) annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Ben sana doyamadım” diye ağladı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Kılınan namazının ardından genç kadının cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekiz boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile konuşmak için baldızı Manolya Yeşil'in evine gelerek tartışmaya başladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıs daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Ekiz ve baldızı Yeşil ise tedavi altına alındı.

KARAMAN (İHA)