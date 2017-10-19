Gelinlerin en özel gününe romantik koleksiyon

Özel detayları ve şık tasarımı ile öne çıkan Dagi’nin “gelin koleksiyonunu” genç kızların düğün listesinin başında yer alıyor.Dagi’nin tül ve dantelin en özel kullanımıyla yarattığı bustiyerli yeni tasarımı bu sezonun en çok konuşulacak parçaları arasında. Masun ve romantik silüetler yaratan tasarım, gelin adayları için alışılmışın dışında bambaşka bir form sunuyor. Saflığın rengi beyaz ve zerafetin rengi siyah renklerde hazırlanan özel seri romantizmin ve zarafetin gücünü bir arada kullanıyor.Push-up etkisi yaratan büstiyerin uzun etek formundaki tül ile bir arada kullanıldığı tasarım, iç çamaşırın ötesinde gelinler için masalsı bir etki yaratıyor. Fransız danteli ve tülün tamamlayıcı birleşiminden oluşan Dagi Gelin Koleksiyonu’nun özel serisi, transparan detayları ile daha da çekici ve büyülü bir hale bürünüyor. Cesur detaylara eşlik eden minimal taşlar ise gecenin büyüsünü bozmayacak kadar küçük ışıltılar yaratıyor. Dagi yeni sezon için hazırladığı bu özel koleksiyon ile gelinler için adete ikinci bir gelinlik vaat ediyor.Bu sezon zarafeti ön plana taşıyan Fransız danteli ile şifonun tamamlayıcı birleşiminden oluşan iç giyim parçaları yine popülerliğini koruyor. Dagi’nin tutku ve sadelikten ilham alarak tasarladığı Dagi Gelin Koleksiyonu’nda yer alan iç giyim koleksiyonu, bustiyerler, jartiyer takımlar, saten şort takımlardan oluşuyor. Koleksiyonda yer alan iç giyim ürünleri gelinlerin gelinliklerini en kusursuz biçimde taşımalarını sağlarken; feminen detaylar ekru ve beyaz renklerde hayat buluyor. Üç boyutlu çiçekler, işlemeler, dantel aplik kullanımı ile zenginleştirilmiş koleksiyon çekici görünmenin yanında masumiyetin de simgesi oluyor.