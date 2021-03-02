Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

02 Mart 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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