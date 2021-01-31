Gelir İdaresi Başkanlığı 337 güvenlik görevlisi alacak! İşte detaylar
Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 337 personel alınacak. İşte alım şartları ve detaylar.
31 Ocak 2021, Pazar 11:12 Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.
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