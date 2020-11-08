Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak

Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alımı yapacağını açıkladı. İlan için son başvuru tarihi 04 Aralık 2020 olarak açıklandı.

08 Kasım 2020, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonunda toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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