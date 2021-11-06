Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alımı sınav tarihi, sınav şekli ve atamalara dair detaylar Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla belli oldu. İlana göre, başvurular 15 Kasım 2021 tarihi itibariyle başlayacak ve 24 Kasım’a kadar devam edecek…

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 750 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde istihdam edilmek üzere 750 uzman yardımcısı alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alımı sınavı için başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr” adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 750 UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara’da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.