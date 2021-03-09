Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak

Gelir İdaresi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek ikinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerinde tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

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