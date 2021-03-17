Bu kişilerin 2021 itibarıyla aylık geliri 1.192 liranın üzerindeyse her ay 107.32 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. Bu kişilere de yarayan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat’ta sona erdi. Ancak Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı devam ediyor.

31 MART’A KADAR BAŞVURU

Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekiyor. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için yapılandırma kanununda bir hak tanındı. Bu kişiler, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek.

NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Maliye’nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib.gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları görülebiliyor. Ödemeler de doğrudan bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor.

GECİKME CEZASI SİLİNİYOR

Diğer yandan borcu bulunanlar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya taksitle öderlerse, borcun gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan’a kadar ödenmesi gerekiyor. Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir GSS’li, 30 Nisan’a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.



