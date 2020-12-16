Gelir testine giren GSS borcundan kurtulacak

Bu kişilerin aylık geliri 981 liranın üzerindeyse 88.29 lira GSS primi ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde birikiyor. 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, GSS borcu olanlara büyük bir fırsat sağlıyor.

981 liralık sınır

Yasaya göre; 17 Kasım 2020’den itibaren en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Bu, gelir testine girip, gelir testinden aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, aylık brüt asgari ücretin üçte birinden (bugün için 981 TL) az çıkması halinde, prim borçlarının tamamı silinecek. Bundan sonra da prim ödemeden sağlık yardımı alınabilecek.

30 Nisan'a dikkat!

Daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler de fırsatı kaçırmamalı. Bu kişilerin SGK’ya ekstra bir başvuru yapmasına gerek yok. Birikmiş faiz ve ceza otomatik olarak siliniyor. Bunun için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının SGK ile anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekecek. GSS borcu e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. Daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler de fırsatı kaçırmamalı. Bu kişilerin SGK’ya ekstra bir başvuru yapmasına gerek yok. Birikmiş faiz ve ceza otomatik olarak siliniyor. Bunun için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının SGK ile anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekecek. GSS borcu e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor.

3.344 lira silinecek

Örneğin; 9.718 lira toplam prim borcu olan bir genel sağlık sigortalısı, 6.374 lira olan anapara borcunu 30 Nisan’a kadar öderse bu borç için gecikme cezası ve zammı tahsil edilmeyecek. Eğer borç bu tarihe kadar ödenmezse geçmiş dönem borçlarına ilişkin faizler yeniden canlanmış olacak.







