Gelişen ekonomiler sıralamasında 5 Türk üniversitesi

Türkiye’den beş üniversite ilk 100’e girdi. Bu üniversiteler Sabancı, Koç, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik ve Çankaya oldu. THE, 698 üniversiteye kadar yükseköğretim kurumlarını sıraladı. Türkiye’den toplam 66 üniversite bu sıralamada yer aldı. Sıralamada öğrenme ortamı, araştırma, uluslararası makaleler, uluslararası öğrenci ile akademisyenler ve endüstri gelirleri dikkate alınıyor. Dünyada ilk 10’daki üniversitelere Çin damgasını vurdu.

DÜNYADA ILK 10’DAKI ÜNIVERSITELER

1- Pekin Üniversitesi (Çin)

2- Tsinghua Üniversitesi (Çin)

3- Zhejiang Üniversitesi (Çin)

4- Fudan Üniversitesi (Çin)

5- Shanghai Jiao Tong (Çin)

6- Moskova Lomonosov Üniversitesi (Rusya)

7- Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesi (Çin)

8- Nanjing University (Çin)

9- Ulusal Tayvan Üniversitesi (Tayvan)

10- Moskova Fizik ve Teknoloji Üniversitesi (Rusya)