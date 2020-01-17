Gelişine! | 3. Bölüm (TikTok, Joker, Bir horoz niye yol keser?)
Onur Binay ve Anıl Demirhan’un sunumuyla Gelişine!’nin yeni bölümü yayında. Son bölümde neler konuşuldu derseniz, yol kesen horozdan tutunda Joker filminin günlük hayata etkisi, PlayStation 5’ten TikTok’a kadar birçok konuya Gelişine! yorumda bulundular.
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