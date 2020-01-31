Gelişine! 4. Bölüm: Corona virüsü, Kobe Bryant, Oscar adayları, Doom: Eternal deneyimimiz nasıldı?
Onur Binay ve Anıl Demirhan’ın sunumuyla Gelişine!’nin yeni bölümü yayında. Son bölümde neler konuşuldu derseniz, Corona virüsünden Kobe Bryant’ın trajik ölümüne Oscar adaylarından Doom: Eternal deneyimine kadar birçok konuya Gelişine! yorumda bulundular.
31 Ocak 2020, Cuma 17:26 Son Güncelleme:
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