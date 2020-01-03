Gelişine! adlı podcast'imiz ilk yayınıyla sizlerle
Onur Binay ve Anıl Demirhan’ın sunumuyla hafta boyu teknoloji, dizi, sinema alanında yaşananları konuştuğumuz podcast’lerimiz başladı. Programına adına cidden adı gibi yayında karar verdiğimiz “Gelişine!” adlı podcast’in ilk bölümünde neler konuşuldu?
Onur Binay ve Anıl Demirhan, İlk bölümde neler konuştu derseniz Netflix ve son dönemde piyasaya sunduğu Türk yapımlardan yeni oyun konsollarına merakla beklenen oyunlardan Instagram’ın yeni özelliklerine kadar pek çok konuda yorumlar yapıldı.
Peki yayınlar ne zaman ve kimlerle olacak?
Bu ikili her Cuma yeni konular, konuklar ve trendlerle karşınızda olacak.
Bu podcast’leri nerelerden dinleyebilirsiniz?
Podcast’leri Spotify üzerinden rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Düzenli bildirim almak için ise bu platformlardaki takip et butonuna basmanız yeterli. Yayınlar online olduğu anda bildirim alabileceksiniz.
İşte ilk yayınımız sizlerle…