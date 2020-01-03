Onur Binay ve Anıl Demirhan, İlk bölümde neler konuştu derseniz Netflix ve son dönemde piyasaya sunduğu Türk yapımlardan yeni oyun konsollarına merakla beklenen oyunlardan Instagram’ın yeni özelliklerine kadar pek çok konuda yorumlar yapıldı.

Peki yayınlar ne zaman ve kimlerle olacak?

Bu ikili her Cuma yeni konular, konuklar ve trendlerle karşınızda olacak.

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İşte ilk yayınımız sizlerle…















