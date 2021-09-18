Gelmiş geçmiş en büyük ikramiye: 212 milyon lira

Türkiye’nin artık yeni bir milyoneri var. Çılgın Sayısal Loto’nun 13 Eylül Pazartesi gecesi düzenlenen çekilişinde şans, Denizli’nin Pamukkale ilçesinden bir talihliye güldü. Talihli, 13 Eylül çekilişi için oynadığı Çılgın Sayısal Loto kuponu ile 6 şanslı numarayı doğru bilerek 212 milyon 285 bin 211 TL’lik rekor ikramiyenin tek başına sahibi oldu. Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos 2020 itibariyle faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, bu ikramiyenin “Türkiye’de talih oyunları tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük ikramiye” olduğunu duyurdu. Büyük ikramiye, 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet etti.

BU İKRAMİYE 82 YILIN REKORU

Yapılan açıklamada bu ikramiyenin “Gelmiş geçmiş en çılgın ikramiye” olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi: “Sisal Şans ailesi olarak Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde başka rekorlar kırarak daha da büyük ikramiye miktarlarına ulaşılmasını istiyoruz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin.”

VE HEYECAN 61 MİLYON TL İLE DEVAM EDİYOR

Sisal Şans’tan yapılan açıklamada Çılgın Sayısal Loto’da heyecanın kaldığı yerden devam ettiğine vurgu yapılarak “Cumartesi gecesi için büyük ikramiyemiz yaklaşık 61 milyon TL ile devam ediyor” ifadesine yer verildi.

'KİMSEYE ÇIKMAZ' ALGISI ARTIK YIKILDI

Büyük ikramiye kuponunun yatırıldığı Denizli’deki Milli Piyango bayi işletmecisi Emrah Onaç, “Sayısal sürekli devrettiği için ‘kimseye çıkmaz’ diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz” dedi. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, Salı günü sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Onaç, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktarı kazandıran bayi olarak çok heyecanlıyız. Yeni dönemde artan oyun seçenekleriyle birlikte ikramiyeler arttı, artık daha çok ikramiye dağıtıyoruz” şeklinde sözlerine devam etti.

BAYİYE AKIN ETTİLER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinden oynanan kupon 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayıları ile kazandı. Talihli çekini teslim aldı. Büyük ikramiyenin kendi ilçesine çıktığını öğrenen Pamukkaleli oyunseverler, şanslı bayiye akın etti.

BANA ÇIKSIN İSTERDİM

Talihli bayinin sürekli müşterilerinden Nevzat Özkan da 212 milyon liralık büyük ikramiye sonrası duygularını paylaştı: “Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. Kısmet bana da çıkabilirdi. Dilerim ki kazanan parasını iyi yerlerde kullanır. İhtiyacı olanlara destek olur. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam."

NOTER HUZURUNDA GÜVENLİ ÇEKİLİŞLER

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor. Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerimiz, www. millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.