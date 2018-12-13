Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta başlayacak? Nedir? Nasıl izlenir?

Geminid Meteor Yağmuru her aralık ayında gerçekleşen bir doğa olayı... Google bugün Geminid Meteor Yağmuru'nu doodle yaptı. Hal böyle olunca da bu doodle ile karşılaşanlar merak edip araştırmaya koyuldu. Konu hakkında bilgi alınca da "Geminid Meteor Yağmuru saat kaçta başlayacak?" sorusunu sormaya başladı.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru 5 Aralık'ta başladı fakat en yoğun şekilde bu gece yani 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece yaşanacak. Gece 02.00 sularında tüm dünyada izlenebilecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.

Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.

İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.