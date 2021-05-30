Gemlik'te 12 adet taşınmaz satılığa çıkacak
Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü satış ilanı verdi. İlana göre Gemlik'te 12 adet taşınmazı ihale usulü ile satacak.
30 Mayıs 2021, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
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Milli Emlak Müdürlüğü Gemlik'teki 12 adet taşınmaz için ilan verdi. Orhaniye Mahallesi'ndeki taşınmazlar Açık Teklif Usulü satışa çıkacak. 10 Haziran sabah 9.15'te gerçekleşecek işlem Gemlik Milli Emlak Müdürlüğü'nde yapılacak.
İlanla ilgili geniş detaylar ilan sayfasında verildi.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.
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