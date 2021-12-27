Kültür & Sanat Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

Kültür & Sanat

Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu

Bursa Gemlik'te bulunan tarihi lahit kapağı Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tarih Araştırma Birimi tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gemlik eski mezarlık bölgesinde zeytinlik alanda 1800 yıllık olduğu tahmin edilen lahit kapağı bulundu. Kapak, müze müdürlüğü ve Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tarih Araştırma Birimi tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Eski mezarlık bölgesindeki lahit kapağını fark eden vatandaşlar Gemlik Belediyesi’ne ihbar etti. Konuyla ilgili belediye ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede incelemeler başlatıldı. Yapılan kazı çalışmaları sonrası lahidin sadece kapak kısmı olduğu tespit edildi. Milattan sonra 2. yüzyıl erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne getirilerek koruma altına alındı.

İHA

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Matrix Resurrections: Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bacak bacak üstüne atılıp yemek mi yenirmiş!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eski dostlar yıllar sonra aynı sahnede buluştu... İncesaz konserinin konuğu Serkan Çağrı oldu