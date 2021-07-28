GEN İlaç tarafından SPK’ya yapılan halka arz başvurusu onaylandı. Paylaşılan bilgilere göre, toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından ise borsada işlem görecek. İşte, GEN İlaç hisse fiyatı ve GEN İlaç halka arz hakkında merak edilen detaylar…

GEN İLAÇ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK, BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon Türk lirası nominal değerli payın satılması planlanıyor. Talebin fazla olması durumunda ise 6,3 milyon Türk lirası nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon Türk lirasına ulaşması bekleniyor.

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

GEN İlaç hisse fiyatı 10,75 olarak belirlendi. Halka arz edilen payların %1'i Şirket Çalışanlarına, %34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ve %35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

GEN İLAÇ HAKKINDA

1998 yılında kurulan Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş., nadir görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlar geliştirerek Türk ilaç sektöründe yer aldı.

Dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği yapan Gen İlaç, hedefini, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin hastalara hızlı, kolay ve güvenilir yoldan ulaştırılması olarak açıkladı.