Aşk & İlişkiler Genç asker sevgilisine 16 tankla evlilik teklif etti

Genç asker sevgilisine 16 tankla evlilik teklif etti

Aşk & İlişkiler

Genç asker sevgilisine 16 tankla evlilik teklif etti

Rusya’da bir asker 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Ordu kanalı ise o anların görüntüsünü yayınladı.

14 Şubat 2020, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi. Genç askerin ‘tanklı teklifi’ ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı Zvezda tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

DHA



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