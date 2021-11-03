Eğitim & Kariyer Genç bilim insanına Aziz Sancar ödülü

Genç bilim insanına Aziz Sancar ödülü

Eğitim & Kariyer

Genç bilim insanına Aziz Sancar ödülü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) sağlık, bilim ve teknolojileri alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarına her yıl Aziz Sancar Teşvik Ödülü veriyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Ödülün bu yılki sahibi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola oldu. Sağlık teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödülü alan Prof. Dr. Yola, 2019’da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı kapsamında genç bilim insanı ödülünü de almıştı.

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