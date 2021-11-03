Genç bilim insanına Aziz Sancar ödülü

Ödülün bu yılki sahibi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola oldu. Sağlık teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödülü alan Prof. Dr. Yola, 2019’da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı kapsamında genç bilim insanı ödülünü de almıştı.