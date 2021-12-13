Türkiye Genç denizcinin kahreden ölümü! Votkanın ardından içti, sonu oldu!

Genç denizcinin kahreden ölümü! Votkanın ardından içti, sonu oldu!

Türkiye

Genç denizcinin kahreden ölümü! Votkanın ardından içti, sonu oldu!

26 yaşındaki denizcinin Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votkanın ardından içtiği madde nedeniyle zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ukraynalı denizci komaya girdikten sonra hayatını kaybetti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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