Genç diplomatlar JMUN etkinliğinde

Bu yıl yapılan JMUN etkinliğinde 5 komitede 27 ülkeyi temsilen 230 öğrenci görev aldı. Tamamı İngilizce yürütülen etkinliğe 2 aydır hazırlanan öğrenciler, farklı ülkelerin kültürlerini, sorunlarını ve bu sorunlara nasıl çözüm üretebileceğini araştırdılar. Oğuzkaan Schools JMUN Konferansı’nda ‘It Is Your Responsibility’ (Senin sorumluluğunda) konusu farklı komitelerde tartışılıp çözüm önerileri sunuldu.