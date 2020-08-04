Türkiye Genç doktor corona virüs kurbanı oldu

Genç doktor corona virüs kurbanı oldu

Türkiye

Genç doktor corona virüs kurbanı oldu

Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki genç bir doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2020, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü’nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), corona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

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