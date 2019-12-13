Genç erkeklerde testis kanserine yakalanma riski daha yüksek

Paul Hunter, yakın bir zamanda yatak odasında acı içinde kıvranmaya başladı. Sonunda Hunter, anlık olarak tüm hareket yetilerini kaybetti.

Aylarca süren acı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon dolayısıyla antibiyotik verilen Cardiff’in 29 yaşındaki pazarlama müdürü Paul Hunter, aynı esnada evde olan ailesinden onu doğrudan hastaneye götürmelerini istedi.

Hastanede Paul’a, üçüncü evre testis kanseri olduğu haberi vermeden hemen önce bir ultrason ve BT taraması yapıldı.

“Bisikletçi Lance Armstrong'un da önceden testis kanseri geçirdiğini biliyordum ama yine de hastalığın bu kadar ciddi olabileceğini düşünmemiştim. Şahsıma teşhis konduğunda, tümör sol testisimi eziyordu. Ayrıca böbreklerimden birini ezen ve atardamarlarımdan birinin çevresini sarmaya başlayan büyük bir kitle mevcuttu. Karnımdaki tümör bir teratomdu - yani saç, kas veya kemik gibi birkaç farklı doku türünden oluşan nadir bir tür “germ” hücreli tümördü. Akciğerlerimde de çoklu tümörler vardı.”

Hunter, ağrı dolu geçirdiği o geceyi hayatının en kötü gecesi olarak tanımlıyor.

Korku dolu gecesinden, "Öleceğimi düşündüm. Böyle bir şeyin benim başıma geldiğine inanamadım” şeklinde bahsediyor ve ekliyor:

“O an yapılabilecek hiçbir şey olmadığını varsaydım. O zamanlar ciddi bir ilişki içindeydim ve çocuk sahibi olmak istedim ve bu yüzden ameliyatla yüzleşmek çok yıkıcıydı. Neyse ki, spermlerimi önceden bankalara aktarmayı akıl etmiştim. Ancak tabii ki bu, 25 yaşındayken eşinizle birlikte konuşup önceden planlayabileceğiniz bir durum değil, o yüzden tamamen şans diyorum!”

Genç yaşlarda görülen kanser türlerindendir

Testis kanseri, genç erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve ortalama her gün ülke başına 2.300 testis kanseri vakası görülür.

Hayatta kalma oranları yüksek olmasına rağmen (% 95'in üzerinde), 20 vakada birine kadar ölümcüldür.

Kanser Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Profesör Clare Turnbull, “Testis kanseri, son 30 yılda oldukça çarpıcı bir şekilde arttı, ancak önümüzdeki yıllarda hastalık oranı umut ediyoruz ki sabit kalacak gibi görünüyor. Bunun nedenleri henüz anlaşılmamış olsa da, çevresel faktörlerin etkisinin testis kanseri üzerinde fazla olduğunu düşünüyoruz.”

Belirtiler belirsiz veya değişken olabilir

Belirtiler testislerde bir topak veya ağrı, boyutta bir artış veya hissetme biçiminde bir değişiklik olmasına rağmen, belirsiz veya değişken de olabilir.

Movember tarafından yapılan son araştırmalar, 18-34 yaş grubundaki erkeklerin %69'unun testis kanseri olma riski altındaki yaş grubunda olduklarını bilmediğini ve bu nedenle düzenli olarak kontrole gidemediklerini göstermiştir.

YouGov tarafından yürütülen 1.093 erkeğin bulunduğu testte, aynı yaş grubundaki erkeklerin %60'ının kendi kendini kontrol etmeyi bilmediğini de buldu. Yapılan test, erken teşhis için başarılı tedavinin anahtarı olduğundan, erkekleri düzenli kontroller yapmaya çağırıyor:

“Pek çok genç erkeğin testis kanserinin daha yaşlı bir adamın hastalığı olduğunu varsaydığı görülüyor. Ama gerçekte, genç erkekler arasında en sık görülen kanser tipi.”

Başta “klamidya” veya belsoğukluğu gibi etkileri olan kanser, testislerin çevresinde şişlik hissi veren bir hassasiyet ve sıvı birikmesine neden olabiliyor.

Paul, “Testis kanserine yakalandığımı öğrendiğimde kız arkadaşımla oldukça zor bir konuşma gerçekleştirdim” diyor ve ekliyor:

“Bunun bir nedeni olmadığını biliyordum, ancak dört ay boyunca üç kez teste tabi tutuldum ve bu süreç benim için fazlasıyla uğraştırıcıydı.”

Sol testisim çıkartıldı

Paul Hunter, teşhisten sonraki günlerde ilk olarak sol testisini çıkarmak için bir ameliyat geçirdi. Ardından iki ay kemoterapi gördü ve son olarak karnındaki tümörü çıkarmak için kendisine bir ameliyat yapıldı.

Hunter: “Yine de bu kadar çabuk iyileştiğime şaşırdım - yaklaşık bir ay sonra işe döndüm - ama zihinsel olarak etkileri tabii ki bir süre daha devam etti. Ailenize ve eşinize hastalığınızla ilgili ameliyat öncesi örneğin birer mektup yazdığınızda, eğer operasyonlardan birinde hayatta kalamazsanız, haliyle cenazenizde çalınmasını istediğiniz müziği dahi seçemeyeceksiniz ve bu düşünceler silsilesi sizi oldukça karanlık yerlere çekecek. Ben hastalığı atlattıktan sonra bile kendimi “ya bir şey olsaydı” düşüncesinden kurtaramadım. Kanserimi geç teşhis ettiklerini düşünüyorum ve düzenli olarak kontrole gitmediğim için kendime hala çok kızıyorum. Keşke bu konu hakkındaki farkındalığım daha erken oluşmuş olsaydı. Benim yaşımdaki erkeklere mesajım şu: ‘Düzenli olarak hastaneye gidip kanser için kontrollerinizi yaptırın ve önleminizi alın. Vücudunuzda ters giden birtakım şeyler sezdiğiniz an lütfen soluğu doktorunuzda alın.”

Testis kanseri nedir, riskleri nelerdir?

• Testis kanseri, genç erkeklerde en sık tanı alan kanserdir ve en yüksek risk grubu 18 ve 34 yaşları arasındadır.

• Doğumdan sonra dahi inmemiş testisleri olan erkek çocuk veya önceden bu hastalığı bir şekilde geçirmiş olan bir baba gibi erkekler daha yüksek risk altındadır.

• Hastalığı bir kez geçirmiş olanlarda kanserin tekrar etme riski daha yüksektir.

• Beslenme, sigara içmek veya hareketsiz yaşam tarzı gibi önlenebilir herhangi bir risk faktörüyle açıkça bağlantılı değildir.

Posta.com.tr

• Testis kanseri beyaz erkeklerde siyah veya Asyalı erkeklerden daha yaygındır.





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