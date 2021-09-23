Genç futbolcu resmen Barcelona’da!

Yukatel Kayserispor resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig´in en genç golcüsü Emre Demir’in, Barcelona’ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Barcelona’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

DHA



