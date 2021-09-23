Futbol Genç futbolcu resmen Barcelona’da!

Genç futbolcu resmen Barcelona’da!

Futbol

Genç futbolcu resmen Barcelona’da!

Yukatel Kayserispor forması giyen Emre Demir, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’ya transfer oldu.

23 Eylül 2021, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yukatel Kayserispor resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig´in en genç golcüsü Emre Demir’in, Barcelona’ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Barcelona’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

DHA


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilal Meşe: Oğuzhan yerinde saymaya devam ediyor