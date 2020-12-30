Genç girişimci İlker Dirice'den yeni proje müjdesi
İlker Dirice 2010 yılında lojistik alanında iş hayatına atılan Türkiye'nin Genç Girişimcileri arasında yer alıyor. 2013 yılında kendi şirketi olan TRF Lojistik ve DRC Lojistik Yatırım Şirketini kuran İlker Dirice, lojistik alanında firmaların çözüm ortağı olarak günün her saati belge işlemleri üzerine hizmet veriyor.
30 Aralık 2020, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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2020 yılında projeleri arasında yer alan DRC Motors şirketini faaliyete geçiren Dirice, henüz birinci yılında büyük bir patlama yaparak, ciddi bir satış rakamına ulaşmış durumda. Covid-19 kapsamında araçların tamamına detaylı hijyen temizliklerini de yaptıran Dirice, Luxury Car araç alım ve satımını gerçekleştiriyor. 2021 yılı için yatırımlarını yenileyen İlker Dirice, 2021 için daha fazla yüksek segmentli araçların satışını yapacaklarını açıkladı.
2013 yılından ilk şirketi olarak faaliyete geçirdiği DRC Lojistik için, yenilikçi bakış açısıyla müşterilerine hizmet veren İlker Dirice, 2021 yılı için teknolojiyi daha aktif kullanacaklarının sinyalini veriyor.
Böylelikle müşterilerinin transit geçişlerini kolaylaştıracağı gibi, elleçleme, depolama gibi hizmetleri de almalarını sağlıyor. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinin Gümrük Yasalarına göre hizmet vermeye devam ediyor.