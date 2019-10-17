Genç görünmek isteyen erkeklere 10 tüyo

Posta.com.tr

Güzellik sektörü, son yıllarda erkeklere yönelik ürün ve uygulamalar da geliştiriyor.

Kaslı vücutlar için uygulanan yöntemler, saç ve sakalın gür olması, cilt bakımı gibi uygulamalar, erkekler arasında gittikçe popülerleşmeye başladı. Ülkemizde son yıllarda güzellik salonlarına akın eden erkeklerin sayısında yüzde 100'lük bir artış yaşandı. Bakımına önem veren erkeklerin sayısının artması, erkeklerin kafalarında bazı soru işaretlerine neden oldu.

'Hangi bakım türü erkekler için daha uygun?' ya da 'Ne yaparsam saçlarım daha gür çıkar?' gibi soruların cevabını merak eder hale geldi.

İşte kişisel bakımına önem veren erkekler için 10 tavsiye;

1- Mutlaka her gün cilt özel cilt bakım ürünleriyle kirden ve tozdan arındırılmalıdır.

2- Tıraş olmak ölü derinin atılmasını sağlar. Sıcak suyla yumuşatılan sakal, tıraş köpüğü sürülmeden önce nemlendiriciyle nemlendirilmelidir. Tıraş köpüğü nemlendiricinin etkisiyle üstte kalacağı için tıraş sırasında cildin tahriş olmasının önüne geçilecektir.

3- Yağlı cilde sahip olanların mutlaka tonik kullanması gerekmektedir.

4- Cilt doğal yağlarla beslenmelidir. Cilt bu şekilde daha pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme sahip olacaktır.

5- Erkek cildi kadınlara oranla daha kalın olduğu için peeling şarttır. Peeling, biriken ölü hücreleri arındırır, gözenekleri temizler. Haftada en az 2 gün peeling yapılmalıdır.

6- Cilt bakım ürünlerindeki aktif maddelerin emilimi gece uyurken gerçekleşir. Uyku öncesi, bakım için en ideal zamandır. Cilt uyumadan önce tonik yardımıyla canlandırılmalı ve nemlendirici kremle nemlendirilmelidir.

7- Cilt lekelerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalı ya da her mevsim UV içerikli nemlendiriciler tercih edilmelidir.

8- Stresten uzak durulması gerekir. İş ve özel hayatta yaşanılan stresin etkileri cildin de kısa sürede yaşlanmasına neden olur.

9- Cildi yaşlandıran bir başka etken de ihtiyaç duyulandan fazla şeker tüketimidir.

10- Özellikle kışın, kuruyan ve çatlayan dudaklar için dudak bakım nemlendiricisi kullanılmalıdır.







