Türkiye Genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Türkiye

Genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

26 Aralık 2021, Pazar 01:58 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş’ın üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurullah Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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