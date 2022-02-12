Genç işçinin feci ölümü

Olay, saat 14.00 sıralarında Karakaya Mahallesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta bakımcı olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Bakan´ın üzerine sac düştü. Maden ocağındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bakan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Bakan´ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıpa morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA