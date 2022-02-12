Türkiye Genç işçinin feci ölümü

Genç işçinin feci ölümü

Türkiye

Genç işçinin feci ölümü

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir maden ocağında üzerine sac düşen Murat Bakan (29), hayatını kaybetti.

12 Şubat 2022, Cumartesi 22:21 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Karakaya Mahallesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta bakımcı olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Bakan´ın üzerine sac düştü. Maden ocağındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bakan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Bakan´ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıpa morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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