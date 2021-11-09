Türkiye Genç işçinin feci ölümü! İş makinesinin içinde can verdi

Genç işçinin feci ölümü! İş makinesinin içinde can verdi

Türkiye

Genç işçinin feci ölümü! İş makinesinin içinde can verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesinin içine düşen işçi Tugay Ersoy (27) hayatını kaybetti.

09 Kasım 2021, Salı 00:29 Son Güncelleme:
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Kaza akşam saatlerinde Tosya ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sapaca köyü mevkisinde bulunan beton üretim fabrikasında meydana geldi. Özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek; beton miksere dolum yapan iş makinesinin içine düştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ersoy, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ersoy'un cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bünyamin Karacan/TOSYA(Kastamonu) (DHA)

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