Genç kadın bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi
Amasya'da koronavirüse yakalanan 6 aylık hamile Duygu Abacı Arslan, ilk bebeğini sezeryan ile dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti. Genç kadından geriye fotoğraf ve videoları kaldı.
24 Şubat 2021, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
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Amasya’da yaşayan Duygu Abacı Arslan, bebeğine 6 aylık hamileyken rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Arslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Arslan’ın, durumu kötüleşince, doktorlar sezaryen kararı aldı. Yapılan operasyonda Arslan, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenin ardından ilk kez anne olacak olan Arslan, çocuğunu kucağına alamadan Çorum’daki hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Arslan, dün Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
BEBEĞE 'YAMAÇ' ADI VERİLDİ
Öte yandan, dünyaya gelen ve 'Yamaç' adı verilen bebeğin ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
İlk kez anne olma heyecanı yaşayan ancak yakalandığı koronovirüse yenik düşerek yaşamını yitiren Duygu Abacı Arslan’dan geriye eşiyle birlikte çekildiği fotoğraf ve videoları kaldı. Kına gecesine ait videoda oynayan Arslan’ın, görüntüleri ise yürekleri burktu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan genç kadının arkadaşları ise sosyal medya üzerinden üzüntülerini "Bu zamansız gidiş hiç olmadı be güzelim mekânın cennet olsun nurlar içinde yat” notuyla paylaştı.
DHA