Genç kadın suç makinesi çıktı Kahramanmaraş'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.’nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı