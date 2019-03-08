Genç kadın suç makinesi çıktı
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.’nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı
Selçuklu Mahallesi’nde izinli olan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polis F.A., 3 kadın dilencinin apartmanlara girip çıktığını gördü.
DAİRELERİ KONTROL EDİYORLARDI
Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü.
GENÇ KADININ 22 SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI
Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.’nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DHA