Türkiye Genç kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüse yenildi

Genç kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüse yenildi

Türkiye

Genç kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüse yenildi

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği hamileliğinin 5'inci ayında sonlandıktan sonra hayatını kaybetti.

20 Nisan 2021, Salı 13:41 Son Güncelleme:
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Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 6 yıllık evli Kemal ve Gülhan Baruönü Sancı, bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tedaviyle hamile kaldı.


5 aylık hamile olan Gülhan Baruönü Sancı, tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, durumu ağırlaşınca sonlandırıldı. Genç kadın, önceki gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gülhan Baruönü Sancı'nın cenazesi, bugün yaşadığı Filyos beldesine getirildi. Filyos Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında Sancı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan eşi Kemal Sancı, taziyeleri kabul etti. 3 gün sonra doğum günü olan Gülhan Baruönü Sancı, namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Sancı çiftinden geriye mutlu günlerinden kalan fotoğraf ve videolar kaldı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)

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