Genç kalmanın gizli anahtarı: Bağırsaklar

Okuyucudan büyük ilgi gören ve 60 gün gibi kısa bir sürede 5. baskısını yapan “Modern Mayr Beslenme Yöntemi ile Sindirim Sanatı”, geriye yaşlanma ve sağlıklı yaşamı bir yaşam biçimine dönüştürmenin yollarını sunuyor.

Son dönem metotları arasında yıldızı en çok parlayanlardan biri ise şüphesiz Modern Mayr Metodu. Mayr Metodu ile sağlıklı yaşamın ve genç kalmanın sağlıklı sindirimden geçen yolları, Dr. Hasan İnsel’in kaleme aldığı ve kısa sürede 5. baskısını yapan “Sindirim Sanatı” kitabında tüm yönleriyle ele alınıyor.

Dr.Hasan İnsel kitabında, hastalığa çare bulmak yerine “Nasıl hasta olmayız?” sorusuna da yanıt veriyor.

Alanında uzman isimlerin değerlendirmeleri

Dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Öz, “Sindirim Sanatı” kitabının ön kapak yazısında “Bağırsaklarımızda, vücudumuzdaki hücre sayısından 10 kat fazla bakteri vardır ve Dr. Hasan İnsel bize bu orduyu sağlığımızı iyileştirmek için nasıl kullanacağımızı anlatıyor” diyor.

“Sindirim Sanatı”nın önsözünü Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kaleme alırken, Uluslararası Mayr Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Alex Witasek, kitapla ilgili olarak “Medeniyetin sebep olduğu bütün hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek için bütüncül ve rahat uygulanan bir yöntem Mayr Hekimliği...

Mayr Metodunun başlıca etkileri sindirim sisteminin yenilenmesi, metabolizmanın dengelenmesi, vücudun duruş biçiminin düzeltilmesi, enflamasyonun azaltılması, insülin düzeylerinin düşürülmesi, hücresel otofajinin desteklenmesi ve genlerin onarım potansiyelinin artırılmasına yöneliktir. Böylece daha çok enerji, daha az hastalık, daha az ağrı, ideal vücut ağırlığı, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam kolayca mümkün hale gelir. Dr. Hasan İnsel’in Türk okurları için bu değerli kitabı yazmasından çok mutlu oldum. Eminim ki bu kitap okuyan herkesi hayatın keyifli yanlarından uzak kalmadan, daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik edecektir” yorumunda bulunuyor.

Sindirim Sanatı

Sağlığını korumak isteyen herkesin öğrenebileceği ve uygulayabileceği bir yaşam tarzı sunan “Sindirim Sanatı”, kronik hastalıklardan korunmanın, onlara yakalandıktan sonra iyileştirmeye çalışmaktan çok daha değerli olduğunu gösteren bütüncül tıp anlayışı ile şekilleniyor. Dr. Hasan İnsel'in “Sindirim Sanatı” kitabı ile okuyucu, mümkün olabilecekleri düşündükçe zihinsel bir haz yaşıyor.