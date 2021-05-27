Kültür & Sanat Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev Rusya'da konser verecek

Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev Rusya'da konser verecek

Kültür & Sanat

Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev Rusya'da konser verecek

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da müzikseverlerle buluşacak.

27 Mayıs 2021, Perşembe 14:51 Son Güncelleme:
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ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, 1 Haziran'da şef Valentin Uryupin yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkacak. Konserde, genç sanatçı, Fazıl Say'ın Haremde 1001 Gece keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'da seslendirecek.

"Genç Yetenekler" projesi kapsamında yüksek lisans eğitimine Almanya- Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover'de Prof. Krzysztof Wegrzyn ile devam eden 23 yaşındaki müzisyenin yer alacağı konser, Rusya Devlet Televizyonu Kanal Kultura (Rossiia – Kultura) tarafından da canlı yayınlanacak.

Bugüne kadar pek çok önemli ödül alan Ganiyev, ulusal ve uluslararası platformlardaki konserlerde de Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

AA

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