Türkiye Genç kız çalıştığı iş yerinde ikinci kattan düştü

Genç kız çalıştığı iş yerinde ikinci kattan düştü

Türkiye

Genç kız çalıştığı iş yerinde ikinci kattan düştü

Arnavutköy'de çalıştığı tekstil atölyesinde mola saatinde arkadaşları ile birlikte dinlenen genç kız dengesini kaybederek 2'inci kattan düştü. Genç kızın düşüş anları kameralara yansıdı.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Olay, 1 Haziran günü Arnavutköy'de yaşandı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki E.K., iddiaya göre mola saatinde arkadaşları ile birlikte atölyenin sokağa açılan pencerelerinden birinin kenarına oturdu. E.K. isimli genç kız o sırada dengesini kaybederek sokağa düştü. Binanın 2'nci katındaki atölyeden yere düşen genç kızın yardımına çalışma arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç kızın mola esnasında dengesini kaybederek düştüğü o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

 

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