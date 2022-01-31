Türkiye Genç kız hastane bahçesini birbirine kattı! Güçlükle ikna edildi

Genç kız hastane bahçesini birbirine kattı! Güçlükle ikna edildi

Türkiye

Genç kız hastane bahçesini birbirine kattı! Güçlükle ikna edildi

Samsun'da tedavi olmak için annesi ile hastaneye gelen genç kız hastane bahçesini birbirine kattı. Hastane polisi, jandarma ve özel güvenlik görevlileri genç kızı güçlükle sakinleştirdi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 18 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız, annesi A.Ç. ile birlikte tedavisi için hastaneye geldi.

Korona testi veren, EEG çektirmek için sıra alan E.Ç. aniden rahatsızlık geçirdi. Psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen genç kız aniden taşkınlık yapıp hastane bahçesinde seyir halindeki bir aracın önüne geçip yolu trafiğe kapattı. Araçlar peş peşe kuyruk oluştururken, taşkınlığını sürdüren E.Ç.'nin yolu kapattığını gören vatandaşlar durumu hastane polisi ve jandarma ile hastanenin özel güvenlik görevlilerine haber verdi. Genç kızın yanına giden hastane polisi ve hastane jandarması yolu açması için kendisine uzun süre dil döktü. Genç kızın yolu açmasını isteyen bazı vatandaşlar ile kızın saldırgan tutumu karşısında arbede yaşandı. İkna olmayan genç kız kendini yere attı.

Görevliler tarafından yerden güçlüklü kaldırılan genç kız daha sonra ikna edilerek polis aracıyla evine götürüldü.

İHA


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