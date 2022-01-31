Genç kız hastane bahçesini birbirine kattı! Güçlükle ikna edildi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 18 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız, annesi A.Ç. ile birlikte tedavisi için hastaneye geldi.

Korona testi veren, EEG çektirmek için sıra alan E.Ç. aniden rahatsızlık geçirdi. Psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen genç kız aniden taşkınlık yapıp hastane bahçesinde seyir halindeki bir aracın önüne geçip yolu trafiğe kapattı. Araçlar peş peşe kuyruk oluştururken, taşkınlığını sürdüren E.Ç.'nin yolu kapattığını gören vatandaşlar durumu hastane polisi ve jandarma ile hastanenin özel güvenlik görevlilerine haber verdi. Genç kızın yanına giden hastane polisi ve hastane jandarması yolu açması için kendisine uzun süre dil döktü. Genç kızın yolu açmasını isteyen bazı vatandaşlar ile kızın saldırgan tutumu karşısında arbede yaşandı. İkna olmayan genç kız kendini yere attı.

Görevliler tarafından yerden güçlüklü kaldırılan genç kız daha sonra ikna edilerek polis aracıyla evine götürüldü.

İHA





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