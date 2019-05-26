Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca dövdüler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca dövdüler Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu ile fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A. gözaltına alındı.