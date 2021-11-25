Türkiye Genç kız takip edildiğini anlayınca hemen polisi aradı! Sınır dışı edilecek

Genç kız takip edildiğini anlayınca hemen polisi aradı! Sınır dışı edilecek

Türkiye

Genç kız takip edildiğini anlayınca hemen polisi aradı! Sınır dışı edilecek

Bursa'da, 19 yaşındaki genç kız işten eve giderken elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüyen kişiyi görünce polisi aradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken polis ekipleri Afganistan uyruklu olduğu belirlenen M.D..'yi zeytinlikte yakaladı. M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

25 Kasım 2021, Perşembe 13:42 Son Güncelleme:
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Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden M.Ş.G. (19) adlı kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.G., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelinin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ELİNDE BIÇAĞA BENZER CİSİM GÖRDÜ

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi Takip etmeye başladı.


Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.

ZEYTİNLİKTE YAKALANDI

Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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