Genç kıza darp ve taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı

Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi.

İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı.

KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU

Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi.

VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesi'ne sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA