Türkiye Genç Mehmet Akif'in 17 yaşındaki katili tutuklandı

Genç Mehmet Akif'in 17 yaşındaki katili tutuklandı

Türkiye

Genç Mehmet Akif'in 17 yaşındaki katili tutuklandı

Manisa’da borç nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Mehmet Akif Bingül'ü bıçaklayarak öldüren arkadaşı 17 yaşındaki N.B.Ç. tutuklandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Akif Bingül ile arkadaşı N.B.Ç. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli N.B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.B.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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