Genç yıldıza tren istasyonunda cinsel saldırı! Kameraya aldılar...

İngiltere'de yayınlanan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion olarak tanınan Charlotte Lion, tren istasyonunda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı.

21 yaşındaki Lottie, korkunç saldırının 24 Mart'ta saat 22:00 sularında gerçekleştiğini söyledi.

Reading'den Bristol'a gitmek üzere istasyonda bekleyip telefonda bir arkadaşıyla konuşurken saldırıya uğradı.

KORKU İÇİNDE TRENE BİNDİ

Lottie, adamlardan birinin üstünü indirdiğini ve göğsünün fotoğrafını çektiğini söyledi. 2019'da da BBC'nin Lord Sugar programında yer alan Lottie, adamlardan kaçmaya çalışırken trene bindi, ancak yine de adamlardan kaçamadı.

Lottie, 'korkunç' olaydaki saldırganlarının onu televizyon şovundan tanıyor olabileceğini söyledi. Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, iki adamın da bunu cep telefonuna kaydettiğini söyledi.

Lottie, İngiliz Ulaştırma Polisi hakkında bir video paylaştıktan sonra TikTok sayfasında açıklama yaptı ve takipçilerine seslendi. Lottie, saldırı sırasında kendisine yardım eden ulaştırma polisine teşekkür etti.

Genç girişimcinin bugüne kadar neden yaşadığı korkunç saldırıdan bahsetmediği bilinmiyor. 21 yaşındaki Lottie, başına gelenleri şu ifadelerle anlattı:

"BLUZUMU İNDİRDİ VE FOTOĞRAF ÇEKTİ"

"Arkadaşımla telefonda konuşurken peronda trenin gelmesini bekliyordum. Derken bir grup adam bana yaklaştı. Biri aniden bluzumu indirdi ve fotoğraf çekti."

"Kaçtılar ve öyle bir şoktaydım ki peronda olmak istemiyordum, o anda tren önümde durunca doğruca bindim. Gidip kalabalık bir vagona girdim. Ve orada yaklaşık 10 dakika paniğe kapılmamaya çalışarak oturdum."

"Kafamı kaldırıp vagonun kapılarının açıldığını gördüğümde bu üç adam doğrudan bana bakarak yürüdüğünü gördüm. Niyetleri iyiymiş gibi görünmüyordu."

VAGON KALABALIK OLMASINA RAĞMEN SALDIRDILAR

"Vagon oldukça kalabalık olmasına rağmen, bu adamlardan biri bana cinsel saldırıda bulunurken, diğer ikisi olayı filme aldı. Derken insanlar tepki gösterdi ve kondüktör geldi.

"Kondüktör bana 61016'ya mesaj atmamı söyledi. İngiliz Ulaştırma Polisinin numarası. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim gibi bir olay yaşayan kadınlar, vakit kaybetmeden onlara ulaşmalı."