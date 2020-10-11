Dünya Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Dünya

Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan'ın Gence'de düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

11 Ekim 2020, Pazar 16:15 Son Güncelleme:
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Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.



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