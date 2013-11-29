Gençken yağlı yeme, kanserden korun

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, ergenlikte fazla yağlı yiyeceklerin tümörler oluşmadan önce bile meme dokularında değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Değişikliklerin, ergenlikte meydana gelse de yetişkinlikte devam edebileceğini belirten bilim adamları, bu durumun meme kanserine neden olabilecek kanser öncesi lezyonların oluşmasına yol açabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar, ergenlik döneminde, bir grup fareyi az, diğer gruptakileri çok yağlı yiyeceklerle besledi. 3-4 hafta sonra yağlı yiyeceklerle beslenenlerin meme bezlerinde değişiklik tespit edildi. 10 hafta sonra bu farelerde tümörlerin oluştuğu görüldü.

Çok yağlı yiyeceklerle beslenen farelerin fazla kilo almadığına dikkati çeken bilim adamları, riskin kilo alımına değil beslenme şekline bağlı olduğu sonucuna vardı. Ergenlikteki olumsuz etkinin sağlıklı beslenme biçimi benimsenerek tersine çevrilebileceğini belirten bilim adamları, önlem için gençken de az yağlı yiyeceklerin tüketilmesi önerisinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Breast Cancer Research" dergisinde yayımlandı.

AA