Türkiye Gençler arasında çıkan 'Dövme' kavgasında kan aktı

Gençler arasında çıkan 'Dövme' kavgasında kan aktı

Türkiye

Gençler arasında çıkan 'Dövme' kavgasında kan aktı

Bolu’da 2 grup arasında çıkan 'dövmeni göstererek hava atıyorsun' diyerek başlayan kavgada, Ömür Ramazan Y. (17) ve Tunahan S. (18) bıçakla yaralandı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:52 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre gruplardan bir genç diğer gruptaki gence, "Dövmeni göstererek, hava atıyorsun" dedi. Bunun üzerine gençler arasında kavga çıktı. Kavgada, Ömür Ramazan Y. ve Tunahan S. bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne nakletti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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