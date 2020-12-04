İngilizlere göre ‘sexting’ aldatmak değil

Bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, seks içerikli teknolojik iletişim ile cinsel aktivite, uyuşturucu - alkol kullanımı ve kötü ruhsal sağlık gibi faktörler arasında bağlantı bulunuyor.

Araştırma kapsamında 2012 ve 2018 yılları arasında yayımlanan, 12 - 17 yaşları arasındaki 41 bin 723 genç deneğin katıldığı 23 farklı çalışmanın sonuçları cinsellik ve cinsel aktivite, çoklu cinsel eş edinimi, doğum kontrolü, suçlu davranışı, içselleştirme sorunları (örneğin kaygı ve depresyon), alkol - uyuşturucu kullanımı ve sigara içme arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere meta analiz yöntemiyle incelendi.

Korunmasız cinsel ilişki tehlikesi

Elde edilen bulgulara göre, seks içerikli iletişim kuran ergen yaştaki kişilerin cinsel ilişkiye girme ihtimali, diğer gençlere göre dört kat daha fazla. Birden fazla cinsel partnere sahip olma ihtimalleri beş kat daha fazlayken, korunma yöntemlerinden birini kullanma oranları ise ‘sexting’ yapmayan ergen yaştaki gençlere göre daha düşük.

Hırsızlık ve mülke zarar verme gibi suç eğilimlerine sahip olma ihtimalinin de ‘sexting gençleri’ arasında iki buçuk kat fazla olduğu belirlendi. Buna ek olarak alkol alma ihtimalleri dört kat olan bu gençlerin, marihuana gibi uyuşturucuları kullanmaları ve sigara içme ihtimalleri ise üç kat daha fazla.

Kötü ruh sağlığının işareti olabilir

Son on yılda ruhsal ve zihinsel sağlık sorunlarının artması, dijital teknolojinin gençler arasında zihinsel sağlığın bozulmasına yol açtığı iddialarını göz önüne alan ekip, cinsel içerikli iletişim ile ruhsal-zihinsel sağlığın zayıf olması arasında ilişki olup olmadığını da inceledi. Bu gençlerin depresyon ve anksiyete semptomları gösterme ihtimalinin, diğer yaşıtlarına kıyasla yaklaşık iki kat fazla olduğu tespit edildi.

Cinsel davranış ve zihinsel – ruhsal sağlık ile bağlantılı olsa da, korelasyonel çalışmalar ‘sexting’in herhangi bir şekilde riskli davranışların ya da zayıf zihinsel sağlığın nedeni olduğunu gösteren kanıtlar sunmuyor.







